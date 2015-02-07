Полк «Азов» отримав шість броньовиків «Спартан» із протитанковими ракетами

Бійцям спеціального полку «Азов» передали 6 сучасних бронеавтомобілів «Спартан».

Як повідомляє прес-служба МВС, церемонія відбулась на навчальному полігоні Національної гвардії України у Нових Петрівцях під Києвом.

У заході взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та в.о. командувача Нацгвардії Микола Балан.

Бронеавтомобілі «Спартан» оснащені інтегрованим комплексом, до складу якого входять пульт дистанційного керування і протитанкова керована ракета. Оператор обирає ціль, здійснює пуск ракети та супроводжує ціль в ручному або автоматичному режимі. Комплекс, яким оснащені «Спартани», здатен вражати бронетехніку з комбінованою або монолітною бронею з динамічним захистом. Крім того, ця система вогню здатна знищувати танки і гелікоптери.

Передана полку «Азов» техніка найближчим часом вирушить до зони проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Військовим правоохоронцям також продемонстрували сучасні зразки бронетехніки і допоміжного транспорту: бронетранспортер БТР-3Е, командно-штабний автомобіль, кілька зразків евакуаторів. Також серед представлених зразків – бронеавтомобіль «Раптор», що його випускає вітчизняне підприємство КрАЗ.