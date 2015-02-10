У Краматорську багато снарядів, що не розірвалися, окремі застрягли просто на балконах (фото)

Про це повідомляє журналіст Gorlovka.ua. За його даними в місті багато снарядів, що не розірвалися, міліція і військові оточують місця, щоб нейтралізувати загрозу для населення.

Багато поранених, є загиблі.

Він уточнює, що обстріл вівся ймовірно з окупованої бойовиками Горлівки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні орієнтовно о 12.30 бойовики обстріляли штаб АТО в Краматорську з систем реактивного вогню "Торнадо".

У прес-центрі АТО уточнили, що атака була проведена з використанням снарядів "Торнадо", з району населеного пункту Горлівка.