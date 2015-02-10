У Краматорську багато снарядів, що не розірвалися, окремі застрягли просто на балконах (фото)
14:07, 10 лютого 2015Війна
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На даний момент в обстрелянном бойовиками Краматорську багато снарядів, що не розірвалися.
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Про це повідомляє журналіст Gorlovka.ua. За його даними в місті багато снарядів, що не розірвалися, міліція і військові оточують місця, щоб нейтралізувати загрозу для населення.
Багато поранених, є загиблі.
Він уточнює, що обстріл вівся ймовірно з окупованої бойовиками Горлівки.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні орієнтовно о 12.30 бойовики обстріляли штаб АТО в Краматорську з систем реактивного вогню "Торнадо".
У прес-центрі АТО уточнили, що атака була проведена з використанням снарядів "Торнадо", з району населеного пункту Горлівка.
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