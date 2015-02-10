У штабі АТО не підтверджують інформацію про збитий бійцями «Азову» літак
15:14, 10 лютого 2015Війна
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У штабі АТО не підтверджують інформацію про збитий бійцями полку «Азов» ворожий літак, а також поки не мають інформації про можливий авіаудар по Краматорську.
Бійці батальйону "Азов" / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.
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"З приводу авіації, збитих літаків (знищення бійцями полку "Азов" російського штурмовика Су-25 - УНІАН), то цю інформацію у штабі АТО не підтвердили. Стосовно можливого удару з повітря (по Краматорську - УНІАН) - такої інформації у нас поки що немає", - зазначив Лисенко.
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