У штабі АТО не підтверджують інформацію про збитий бійцями «Азову» літак

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.

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"З приводу авіації, збитих літаків (знищення бійцями полку "Азов" російського штурмовика Су-25 - УНІАН), то цю інформацію у штабі АТО не підтвердили. Стосовно можливого удару з повітря (по Краматорську - УНІАН) - такої інформації у нас поки що немає", - зазначив Лисенко.