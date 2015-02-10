Британія може переглянути рішення не озброювати Україну

Як повідомляє Reuters, про це Хеммонд заявив у парламенті.

"Це національне рішення кожної країни в НАТО, щоб вирішувати, чи постачати летальну зброю, - наголосив Хеммонд. - Сполучене Королівство не планує цього робити, хоча ми залишаємо за собою право на перегляд цієї позиції".

За словами Хеммонда, влада Великої Британії розуміє, що конфлікт на сході України не можна врегулювати воєнним шляхом, але "ми не можемо дозволити, щоб українські Збройні сили зазнали поразки".

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Як повідомляв УНІАН, на тлі зафіксованого на початку цього року наступу проросійських бойовиків на Донбасі на Заході активізувалися дискусії на тему озброєння західними державами української армії для боротьби з агресією Росії.

Раніше Польща неодноразово заявляла, що готова продавати зброю для України, наголошуючи, що не існує жодного міжнародного документу, котрий би забороняв таку співпрацю.

Деякі американські сенатори неодноразово закликали президента США Барка Обаму надати Україні летальну зброю.

9 лютого Обама наголосив, що питання про надання Україні летальної зброї вивчається, рішення не прийняте. Причому президент США вкотре наголосив, що врегулювання ситуації на сході Україні має бути досягнуте дипломатичними засобами.

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія відправить тисячу військових до країн Балтії через російську загрозу.