Сили АТО перегруповуються на Дебальцевському напрямку та закріплюються на нових позиціях

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"На Дебальцевському напрямку сили АТО проводять перегрупування та закріплюються на нових рубежах оборони", - сказав він.

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