Сили АТО перегруповуються на Дебальцевському напрямку та закріплюються на нових позиціях
14:25, 21 лютого 2015Війна
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На Дебальцевському напрямку сили Антитерористичної операції проводять перегрупування та закріплюються на нових рубежах оборони.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"На Дебальцевському напрямку сили АТО проводять перегрупування та закріплюються на нових рубежах оборони", - сказав він.
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