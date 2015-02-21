Сили АТО перегруповуються на Дебальцевському напрямку та закріплюються на нових позиціях

14:25, 21 лютого 2015
Війна
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На Дебальцевському напрямку сили Антитерористичної операції проводять перегрупування та закріплюються на нових рубежах оборони.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"На Дебальцевському напрямку сили АТО проводять перегрупування та закріплюються на нових рубежах оборони", - сказав він.

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