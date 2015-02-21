З початку року під Дебальцевим знищено майже 3 тисячі бойовиків – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За оперативною інформацією та даними, отриманими нашими розвідниками, з початку 2015 року на Дебальцевському напрямку українські військові знищили 2911 бойовиків та російських військових. Понад 40 танків, понад 30 бойових броньованих машин, близько 30 реактивних систем залпового вогню", - сказав він.

Читайте такожУ боях за Дебальцеве було вбито більше 20 бійців "Кривбасу"Крім того, з моменту встановлення режиму припинення вогню, тобто, з 15 лютого, знешкоджено було 868 бойовиків, 8 танків, 11 бойових броньованих машин та 4 реактивні системи залпового вогню.