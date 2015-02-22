Бойовики відмовилися приймати гуманітарну допомогу для жителів Дебальцевого - штаб АТО
Прес-секретар АТО зазначив, що представники "ДНР" відмовилися від української гуманітарної допомоги.
Бойовики терористичної організації ”ДНР”, які контролюють Дебальцеве, відмовились приймати гуманітарну допомогу для жителів міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Зокрема, він нагадав, що 21 лютого до Дебальцевого прибули представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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”Останні доставили до міста Дебальцеве гуманітарну допомогу. Це 5 вантажних автомобілів з продовольством та медикаментами”, - повідомив Лисенко.
Разом з тим він відзначив, що в Дебальцеве прибув російський «гуманітарний вантаж».
”Від української гуманітарної допомоги представники так званої ”ДНР” відмовилися”, - наголосив Лисенко.