Бойовики відмовилися приймати гуманітарну допомогу для жителів Дебальцевого - штаб АТО

Бойовики терористичної організації ”ДНР”, які контролюють Дебальцеве, відмовились приймати гуманітарну допомогу для жителів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Зокрема, він нагадав, що 21 лютого до Дебальцевого прибули представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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”Останні доставили до міста Дебальцеве гуманітарну допомогу. Це 5 вантажних автомобілів з продовольством та медикаментами”, - повідомив Лисенко.

Разом з тим він відзначив, що в Дебальцеве прибув російський «гуманітарний вантаж».

”Від української гуманітарної допомоги представники так званої ”ДНР” відмовилися”, - наголосив Лисенко.