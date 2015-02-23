За ніч бойовики двічі обстріляли сили АТО - Стельмах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу.

Зокрема, за його словами, ніч в зоні АТО характеризується суттєвим зменшенням обстрілів позицій українських військ.

Читайте такожУ штабі АТО заявляють, що у Дебальцевому триває "бойова операція"

"З 8 години вечора 22 лютого до 6 години ранку 23 лютого противник лише двічі завдавав вогневих ударів. Зі стрілецької зброї близько 21.30 терористи вели вогонь по Красногорівці, а о 2 годині ночі артилерійського удару зазнало селище Кам’янка, що на Донецькому напрямку", - сказав Стельмах.

Водночас прес-офіцер штабу АТО зазначив, що бойовики не припиняють спроб штурму українських позицій в Широкіному, що на Маріупольському напрямку.

"Опівночі бандформування вкотре невдало намагались атакувати наших військових. Бій тривав протягом півгодини", - сказав він.

За словами Стельмаха, загалом сили антитерористичної операції продовжують тримати оборону уздовж лінії розмежування, не піддаючись на провокації противника.