Світлодарськ та Луганське перебувають під контролем сил АТО

Місто Світлодарськ і селище Луганське Донецької області знаходяться під контролем українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник керівника АТО в Донецькій та Луганській області Валентин Федічев.

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«Світлодарськ, Луганське – найважливіші місця бар’єрного рубежу. До бар’єрного рубежу відносяться водосховища поблизу цих міст, а також річка Лугань з її танконедоступними берегами. Тому оперативна необхідність потребує зберігати контроль над цими місцями. Вони знаходяться під українським контролем», - повідомив він.