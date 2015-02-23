Світлодарськ та Луганське перебувають під контролем сил АТО
14:25, 23 лютого 2015Війна
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У штабі АТО назвали Світлодарськ та Луганське найважливішими місцями бар'єрного рубежу.
REUTERS
Місто Світлодарськ і селище Луганське Донецької області знаходяться під контролем українських військових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник керівника АТО в Донецькій та Луганській області Валентин Федічев.
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«Світлодарськ, Луганське – найважливіші місця бар’єрного рубежу. До бар’єрного рубежу відносяться водосховища поблизу цих міст, а також річка Лугань з її танконедоступними берегами. Тому оперативна необхідність потребує зберігати контроль над цими місцями. Вони знаходяться під українським контролем», - повідомив він.
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