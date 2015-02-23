Чергова провокація під Маріуполем: бойовики обстрілюють самі себе з "Градів"

Сьогодні, 23 лютого, під Маріуполем відбувається потужна провокація. Про це 0629 повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий.

За його словами, саме зараз жителі мікрорайону Східний чують канонаду.

"Це провокація, терористи з селища Комінтерново, яке є буферною зоною, обстрілюють окуповані території з "Граду", - заявив Чалий. - Таким чином вони хочуть звинуватити ВСУ в порушенні перемир'я".

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Станом на 14.40, обстрілу піддалося селище Широкіне. За даними Чалого, українських військових там обстрілюють з танків, мінометів і важкої артилерії.

У той же час, Штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що бойовики обстрілюють з "Граду" н. п. Лебединське.

"Тільки що бойовики відкрили вогонь із РСЗВ "Град" з н. п. Комінтернове по н. п. Лебединскому. Крім цього терористи завдали мінометного удару з Заїченко по Водяному, на додаток до мінометів 3 танки противника зараз стріляють по позиціям Національної гвардії України у н. п. Водяне і по самому населеному пункту", - йдеться в повідомленні.