Бойовики концентрують свої сили в районі Ясинуватої

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, як мінімум 35 одиниць бронетехніки в цьому районі розташовані розосереджено, невеликими групами по 5-7 одиниць. "Очікується прибуття в цей район з району Єнакієво мінометних підрозділів і артилерійської групи (частково або у повному складі), яка підтримувала "Горловскую бригаду ДНР" у наступі на Дебальцеве. У складі артгрупи - 26 одиниць ствольної артилерії і САУ, 5 установок РСЗВ", - написав Дмитро Тимчук.

Також він зазначив, що триває ущільнення бойових порядків бойовиків на ділянці Степове-Докучаєвськ. "Однак важкі озброєння противника в цьому районі на даний момент відтягнуті вглиб бойових порядків, перекинута сюди артилерійська група бойовиків не відкриває вогонь", - повідомив Дмитро Тимчук, додавши, що обстріл в даному районі противник веде з мінометів, стрілецької зброї, виявляючи позиції українських підрозділів.

На території, підконтрольній "ЛНР", командування бойовиків продовжує зображати "відведення важкої техніки", яка відводиться з переднього краю на незначну відстань, концентруючись в добре замаскованих і численних "відстійниках". Для цієї мети в основному використовуються населені пункти.