Одного з ватажків "ДНР" затримали при спробі втечі з $ 3 мільйонами

Про це повідомили у прес-службі РНБО.

Як стало відомо, за оперативною інформацією, так званого міністра внутрішніх справ "ДНР" зняли з посади та затримали при спробі втечі.

Під час обшуку у Берези знайшли коштовності та гроші на суму близько трьох мільйонів доларів, передає ТСН.

Читайте такожВатажки "ДНР" зібралися до Києва на переговори про Конституцію України

Водночас поглиблюється конфлікт між "донськими козачками" та керівництвом "ЛНР".

Зокрема, у прес-службі РНБО розповіли, що було здійснено замах на "коменданта" Антрацита Сергія Бондаренка, який є людиною "отамана" Козіцина.