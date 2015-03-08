В ОБСЄ повідомили про не менш 50 вибухах в районі Донецького аеропорту
01:04, 08 березня 2015Війна
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Група спостерігачів СММ ОБСЄ 6 березня відвідала територію Донецького аеропорту та між 10:15 і 11:40 чула щонайменше 50 вибухів - в основному з автоматичних гранатометів, та постріли зі стрілецької зброї та кулеметів.
REUTERS
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на звіт місії.
За даними спостерігачів, постріли були чути в 1 км на північний захід від нового терміналу аеропорта Донецька.
При цьому зазначається, що спостерігачі не змогли "встановити походження ворожого вогню".
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"Між 11:40 та 12:05 було чути кілька обстрілів з мінометів приблизно за 300-500 метрів на північний захід. Походження вогню також не встановлено", - зазначено у звіті.
Нагадаємо, раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості обстрілів у зоні АТО протягом останніх кількох днів.
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