В ОБСЄ повідомили про не менш 50 вибухах в районі Донецького аеропорту

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на звіт місії.

За даними спостерігачів, постріли були чути в 1 км на північний захід від нового терміналу аеропорта Донецька.

При цьому зазначається, що спостерігачі не змогли "встановити походження ворожого вогню".

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"Між 11:40 та 12:05 було чути кілька обстрілів з мінометів приблизно за 300-500 метрів на північний захід. Походження вогню також не встановлено", - зазначено у звіті.

Нагадаємо, раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості обстрілів у зоні АТО протягом останніх кількох днів.