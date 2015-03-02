Зранку Станицю Луганську обстріляли з автоматів, поранено міліціонера - Москаль

Постріли були здійснені з берега Сіверського Донця, що контролюється так званою "ЛНР", повідомляє сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

"У результаті один із міліціонерів, що знаходилися в автомобілі, отримав легкі поранення, йому вже надано медичну допомогу. Це не єдиний обстріл підконтрольних Україні населених пунктів Луганщини за минулу добу", - повідомляє Москаль.

Читайте також«ЛНР» повністю перейшла на російське електропостачання - МоскальЗа його словами, у ніч на понеділок з автоматичної зброї обстріляли село Старий Айдар у Станично-Луганському районі - ніхто не постраждав.

"У решті традиційно гарячих точок, що на лінії розмежуванні вогню (Трьохізбенка, Попасна, Щастя, Троїцьке, Новотошківка, Золоте, Гірське, Нижнє, Світличне) дотримувався режим тиші", - заявляє Москаль.