Маріуполь готують до атаки бойовиків з моря - штаб АТО

Про це на своїй сторінці "Вконтакте" повідомив полк «Азов» з посиланням на керівництво штабу АТО в секторі "М".

"На морському узбережжі в районі Маріуполя Донецької області визначено дві позиції, які підходять для висадки морського десанту. Зараз там ведеться розвідка, зводяться оборонні споруди, на місці працюють військові фахівці відповідного профілю", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вважає можливим наступ бойовиків навесні на Маріуполь. За словами Клеппера, бойовики не виношують плани захоплення всієї території України, їм потрібні лише Луганська та Донецька область. Винятком може стати Маріуполь, що має стратегічно важливе положення на морі.