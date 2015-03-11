Бойовики за день 24 рази обстріляли сили АТО з артилерійських систем

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«В зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування продовжують обстріли українських позицій. Противник застосовує не лише стрілецьку зброю, а й 120-міліметрові міномети, 152-міліметрові артилерійські системи, намагаючись тим самим нав’язати Збройним силам України бойове протистояння та звинуватити наших військових у зриві мирних домовленостей», - йдеться в повідомленні.

«Сьогодні з 7 ранку до 9.30 противник зі 152-міліметрових артилерійських систем та мінометів завдав ударів по селищах Лозове та Луганське, що на Артемівському напрямку», - повідомляють у штабі АТО.

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Крім того, як зазначають у штабі, близько 11.00 неподалік населеного пункту Довге, що також на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших підрозділів із противником.

Також мінометних обстрілів зазнали позиції сил АТО поблизу Авдіївки, Пісків, Опитного, що на Донецькому напрямку.

Загалом сьогодні з 5.00 до 18.00 ворог 24 рази порушив режим припинення вогню.