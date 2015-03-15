У підконтрольних бойовикам районах зруйновано більше тисячі об'єктів "Укрзалізниці"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Проросійські бандформування кожен раз демонструють, що єдине, на що вони здатні, це нести біль і руйнування», - сказав Лисенко.

Читайте такожУряд затвердив новий список об'єктів, що мають стратегічне значенняЗа його словами, бойовики зруйнували також 416 об'єктів на територіях, підконтрольних українській владі, з яких 242 вже відновлено, інші об'єкти будуть відновлені протягом поточного року.