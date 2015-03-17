Бойовики дійсно намагалися закріпитися у Станиці Луганській, але невдало - прес-центр АТО

Про це кореспонденту УНІАН заявив прес-офіцер сектору “А” Володимир Корніяка.

“Так, така спроба була вчора ввечері, але туди вийшли наші підрозділи і сепаратисти пішли геть. До стрільби не дійшло. Висунувся наш передовий загін. То була невелика диверсійна група і вони намагалися перевірити”, - сказав Корніяка.

Читайте такожБойовики посилили вогонь у Луганській області - Москаль

Разом з тим він наголосив, що терористи таки готуються до форсування Сіверського Донця: “Вони готуються до форсування річки, але глобально поки що нічого не відбувається”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Москаль заявив, що за минулу добу бойовики просунулися на контрольовану Україною частину Луганської області і почали будувати опорний пункт у Станиці Луганській.

За його словами, 16 березня в Станиці Луганській бойовики так званої "ЛНР" пройшли по напівзруйнованому мосту через Сіверський Донець і почали будувати опорний пункт безпосередньо перед мостом на березі, який контролюється Україною.