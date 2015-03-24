На Луганщині за останні два місяці врятували з-під завалів 13 людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра повідомила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Упродовж двох місяців луганськими рятувальниками було врятовано з-під завалів 13 людей. Зокрема, під час бойових дій у місті Попасна рятувальники врятували з-під завалів 4 людини, у місті Щастя – 6 місцевих мешканців», - зазначила вона.

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Окрім того, за словами Бистрої, внаслідок мінометного обстрілу було зруйновано житловий будинок у селищі Кряківка, де під час розбирання завалів рятувальники ДСНС знайшли тіла трьох людей.

Також, як зазначила керівник прес-служби ДНСН, рятувальники розібрали завали багатоквартирного житлового будинку у місті Щастя.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що під завалами Донецького аеропорту продовжують знаходити тіла українських військових.