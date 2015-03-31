Україна вимагає створення спостережних пунктів ОБСЄ в районі Широкиного і донецького аеропорту

Про це президент Петро Порошенко сказав сьогодні журналістам в ході свого робочого візиту до Чернігівської області.

Читайте такожОБСЄ планує обладнати камерами блокпости на передовій

За словами президента, сьогодні йому повідомили, що за останню добу були сутички в районі населеного пункту Широкине і донецького аеропорту. "Ми наполягаємо, щоб там були відкриті постійно діючі спостережні пункти ОБСЄ, які могли фіксувати порушення режиму тиші", - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також зазначив, що на виконання мінських домовленостей значна частина важкої артилерії і важкого озброєння відведена обома сторонами. "Україна дотримується мінських домовленостей, а підтримувані Росією бойовики - не повною мірою", - підкреслив він.

Петро Порошенко також повідомив, що після підписання мінських домовленостей додому повернулися понад 140 українських військовополонених. "Якби тільки це було результатом мінських домовленостей, то їх би треба було підписувати", - резюмував президент.