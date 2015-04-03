Журналісти знайшли матір обгорілого під Дебальцевим бурятського танкіста

Про це пише місцеве видання Нова Бурятія.

За словами матері танкіста Сесегми Батомункуївни, ніякої допомоги з боку Міністерства оборони Росії "герою Новоросії" не виявляється. Також вона заявляє, що "він не давав ніяких інтерв'ю".

Нагадаємо, в опіковому центрі Донецька народному артисту Росії Йосипу Кобзону (оголошеного в Україні персоною нон-ґрата), який представляє в парламенті Росії Агінський Бурятський округ Забайкальського краю, показали двох танкістів-бурятів, обгорілих в бою під Логвиновим.

2 березня 2015 року в "Новій газеті" вийшло інтерв'ю Доржі Батомункуєва про те, як танкіст опинився під Дебальцевим.

Читайте такожНайманець "ЛНР" з Киргизстану заявив, що фашизм в Україні придумала російська пропагандаВін розповів, що служить на контракті в російській армії, в 5 окремій танковій бригаді (Улан-Уде), військова частина № 46108. Був призваний 25 листопада 2013 року, в червні 2014 уклав контракт на три роки.

За його словами, керівництво заявляло, що відправляє солдатів на навчання, але вони прекрасно розуміли, що відправляються на Донбас.

«Ми всі знали, куди їдемо. Я вже був налаштований морально і психічно, що доведеться в Україну. Ми танки ще в Улан-Уде зафарбували. Просто на потязі. Зафарбовували номери, у когось на танках був значок гвардії - теж. Нашивки, шеврони - тут знімали, коли на полігон приїхали. Все зняти... з метою маскування. Паспорт у військовій частині залишили, військовий квиток на полігоні», - розповів Батомункуєв.

31 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що публікації у ЗМІ фактів вторгнення російських військ в Україну не є доказами.