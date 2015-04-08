Бойовики "ДНР" ледь не розстріляли місію ОБСЄ біля Маріуполя

Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

Зокрема, зазначається, що 7 квітня під час поїздки автошляхом Е58 в напрямку блокпосту бойовиків "Донецької народної республіки" у Широкиному (20 км на схід від Маріуполя), спеціальна моніторингова місія була зупинена бойовиками, які на деякий час заблокували рух на дорозі у північній частині Широкиного (територія, підконтрольна "ДНР").

Читайте такожРежим тиші: ОБСЄ продовжує фіксувати вибухи та спалахи навколо Донецька

Причому наголошується, що щойно спостерігачі місії наблизились до блокпосту бойовиків пішки, звідти в бік одного із представників патруля ОБСЄ відразу ж були спрямовані попереджувальні постріли з важкого кулемета та автоматичної гвинтівки, які вдарили, відповідно, з лівого і правого боку від представника місії.

Водночас, за даними прес-служби, спостерігачі продовжили рух, щоб встановити контакт із представником "ДНР" для отримання дозволу на проїзд. Після розмови, яка зайняла певний час, і обшуку патруля ОБСЄ, місію пропустили рухатися далі на схід у напрямку Новоазовська та ділянки українсько-російського кордону, сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що місія ОБСЄ не може сказати, що відбулося повне відведення важкого озброєння на Донбасі.