Батальйон ОУН виводять з Пісків - Міноборони

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Перебування добровольчого батальйону ОУН, який офіційно не входить до складу Збройних Сил України, на передовій не дозволяло Україні у повній мірі виконати Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це рішення було прийнято для захисту життя та здоров’я особового складу ЗСУ та безумовного дотримання Мінських домовленостей.

Окрім того, згідно з повідомленням, у подальшому особовому складу батальйону запропоновано увійти до складу ЗСУ офіційним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори по врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушували режим перемир'я.