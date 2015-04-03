"Правий сектор": На контракт в ЗСУ пішли лише кілька бійців, а не весь корпус

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник інформаційного центру "Правого сектору" Артем Скоропадський, лише кілька людей переходять з ДУК "Правий сектор" на контракт у 79-му окрему аеромобільну бригаду Сухопутних військ Збройних вил України. За його словами, інформація, що весь ДУК "Правий сектор" переходить у зазначену бригаду, не відповідає дійсності.

"Кілька людей переходять з Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" у Міністерство оборони. Це цілком нормальне явище, тому що, насправді, і до цього було таке. Просто всі зрозуміли, що весь ДУК переходить в Міністерство оборони, що не відповідає дійсності. Ми вітаємо тих хлопців, які переходять, тому що, чим більше буде представників "Правого сектору" в різних офіційних структурах, тим краще", - зазначив Скоропадський.

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Що стосується на цей момент всього ДУК, він зазначив, що ведуться переговори з офіційною владою і вже досягнуто попереднього рішення, що "буде прийнято спеціальний закон у Верховній Раді "Про особливий статус Добровольчого українського корпусу".

Скоропадський пояснив, що пропонується створити автономне формування за прикладом "Союзу оборони Естонії", чого, за його словами, ще не було в історії України. Йдеться про створення "автономної військової структури зі своїм керівництвом, зі своїми правилами, зі своєю дисципліною, відзнаками і так далі, але в складі Міністерства оборони", - заявив прес-секретар.

Також він повідомив, що ДУК "Правий сектор" готовий піти на такий компроміс, що було б ідеальним варіантом.

Скоропадський додав, що в такому законі має бути прописано, на яких умовах діятиме ця структура.

Як повідомляв УНІАН, радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що бійці ДУК "Правий сектор" переходять на контракт у 79-у бригаду, не уточнивши при цьому про яку кількість бійців йде мова.