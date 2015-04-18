За добу прикордонники зафіксували 16 безпілотників
16:49, 18 квітня 2015Війна
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За добу прикордонники зафіксували 16 безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Прикордонники зафіксували польоти 16 БПЛА \ УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.
Читайте такожУкраїна попросила в ОБСЄ додаткові безпілотникиУ прес-службі зазначили, що незаконні збройні формування продовжували використовувати безпілотні літальні апарати для проведення повітряної розвідки. «Всього протягом доби на ділянках відповідальності прикордонних підрозділів зафіксовано 16 БПЛА», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових. Так, вчора з гранатометів обстріляли блокпост «Золоте», на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.
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