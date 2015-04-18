Бойовики продовжують провокації й обстрілюють українських військових і мирне населення

17 квітня в зоні проведення Антитерористичної операції не припинялися збройні провокації з боку бандформувань. Загалом з опівночі вздовж лінії розмежування злочинці провели 24 обстріли наших позицій, здебільшого із мінометів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"На Донеччині ворог вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів по опорних пунктах в районі населених пунктів Піски, Миколаївка, Авдіївка та Гранітне. Лише в напрямку позицій сил АТО неподалік Авдіївки злочинці 6 разів відкривали вогонь із мінометів калібру 120 міліметрів. Крім того, поблизу Авдіївки противник вів обстріли з танку, зенітної установки, автоматичних гранатометів, а з 17.00 до 17.24 - із артилерії калібру 122 міліметра", - йдеться в повідомленні.

17 квітня в зоні проведення Антитерористичної операції не припинялися збройні провокації з боку бандформувань. Загалом з... Posted by Прес-центр АТО on 17 квітня 2015 р.

Також прес-центр зазначає, що бойовики обстрілювали зі 120-міліметрових мінометів, танку, автоматичних гранатометів та протитанкового озброєння опорний пункт в районі населеного пункту Ленінське на Донеччині.

За інформацією прес-центру, на Луганщині противник провів мінометний обстріл позицій сил АТО в районі населених пунктів Щастя і Сизе. Крім того, із автоматичних гранатометів були обстріляні позиції поблизу Кримського.

Читайте такожДо Луганська зайшла чергова колона російської військової техніки - Снєгирьов"І знову противник вдавався до обстрілу мирних громадян. З 10.40 до 11.20 на Донеччині бандформування вели вогонь із мінометів калібру 120 міліметрів по населеному пункту Гранітне, а із стрілецької зброї - по населеному пункту Піски", - повідомляє прес-центр АТО.