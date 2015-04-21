В АТЦ підтвердили загибель двох бійців у Пісках

Як передає 112.ua цю інформацію підтвердив речник АТО Сергій Даниленко.

"Так, ми підтверджуємо цю інформацію", - сказав Даниленко.

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Нагадаємо, раніше волонтер 93-ї бригади Андрій С. по телефону повідомив про загибель двох бійців АТО в Пісках в результаті мінометного обстрілу бойовиками, ще один боєць з важким пораненням легень, за даними волонтера, госпіталізований.

Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.



