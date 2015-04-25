Міліція Краматорська затримала бойовика «ЛНР»

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС у Луганській області, 24 квітня в органи внутрішніх справ поштою надійшли матеріали про те, що на території Донецької області співробітники Краматорського міського відділу міліції затримали чоловіка 1974 р., який брав активну участь у незаконному збройному формуванні «ЛНР», а саме - перебував на посаді так званого «коменданта міста Антрацит Луганської області». Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Також учора під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Кремінського районного відділу міліції викрили 27-річного жителя села Піщане, який бере активну участь у незаконному збройному формуванні «ЛНР». Вживаються заходи з розшуку та затримання підозрюваного.