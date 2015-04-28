У Гранітному через обстріл бойовиків немає світла

Як повідомляє кореспондент LB.ua з посиланням на військових, обстріл припав на 6-7 ранку. Калібр зброї не повідомляється. Удар припав на населений пункт - зникла електроенергія.

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Крім того, за даними військових, над Гранітним в проміжку між 19.00-21.00 літав ворожий безпілотник.