Під Маріуполем в результаті обстрілу бойовиками селища Чермалик загинув мирний житель



Про це повідомляє сайт міста Маріуполя з посиланням на прес-офіцера сектора ”М” Дмитра Горбунова.

За його словами, обстрілювати селище почали з гранатометів ще о 14.00. Бойовики стріляли хаотично. О 17.40 обстріл повторився, цього разу противник використовував і артилерію.

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«Навіть після загибелі мирного жителя в 18.26 бойовики відновили обстріл», - йдеться в повідомленні.

Чоловіка було вбито біля свого будинку по вул. Леніна, яка знаходиться в центрі селища.