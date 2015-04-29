Під Маріуполем в результаті обстрілу бойовиками селища Чермалик загинув мирний житель
00:34, 29 квітня 2015Війна
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28 квітня близько 18.00 в результаті обстрілу бойовиками селища Чермалик під Маріуполем був убитий 75-річний місцевий житель.
REUTERS
Про це повідомляє сайт міста Маріуполя з посиланням на прес-офіцера сектора ”М” Дмитра Горбунова.
За його словами, обстрілювати селище почали з гранатометів ще о 14.00. Бойовики стріляли хаотично. О 17.40 обстріл повторився, цього разу противник використовував і артилерію.
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«Навіть після загибелі мирного жителя в 18.26 бойовики відновили обстріл», - йдеться в повідомленні.
Чоловіка було вбито біля свого будинку по вул. Леніна, яка знаходиться в центрі селища.
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