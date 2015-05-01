За сьогодні бойовики 29 разів обстріляли сили АТО з мінометів, артилерії та ПТРК

Загалом з опівночі до 18 години бандформування 29 разів порушували режим дотримання припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«На Донеччині неподалік населеного пункту Опитне нова доба для українських військ розпочалася з обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї. У подальшому злочинці вели стрільбу по опорному пункту із артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів та крупнокаліберних кулеметів», - зазначається в повідомленні.

Також ворог обстрілював позиції сил АТО поблизу населених пунктів Піски, Широкине та Майорськ із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки – двічі із артилерії калібру 122 міліметри та крупнокаліберних кулеметів.

Читайте такожБойовики тричі обстріляли з танків позиції українських військ «У Луганській області злочинці тричі обстріляли із автоматичних гранатометів наші позиції неподалік міста Щастя. Крім того, незаконні збройні формування відкривали вогонь із автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, протитанкового ракетного комплексу та кулемету по наших опорних пунктах в районі населених пунктів Сокільники та Трьохізбенка.

Також у зазначений період зафіксовано прольоти двох безпілотників противника, які рухалися в напрямку Авдіївки», - підкреслюється в повідомленні.