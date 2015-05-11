У зоні АТО чотири з половиною години противник дотримувався режиму тиші – прес-центр

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбук.

«Розпочинаючи з 5.34 і до 10.19 у зоні АТО не пролунало жодного пострілу. Також, чи не вперше вони не використовували зброї калібрів, заборонених Мінськими домовленостями. На Маріупольському напрямку з стрілецької зброї та гранатометів стріляли по Широкиному.

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На Донецькому – вели вогонь по шахті Дутовка, Пісках та Красногорівці.

На Луганському бандити стріляли з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї по Новотошківському та Щастю. У Сокільниках працював снайпер», - підкреслюється в повідомленні прес-центру.