Батальйон "Донбас" залишив бойові позиції в Широкиному - Семенченко
Батальйон спеціального призначення Національної гвардії України "Донбас" залишив бойові позиції в селищі Широкине поблизу Маріуполя.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, екс-командир батальйону Семен Семенченко.
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"Батальйон "Донбас" вийшов з Широкиного. На наступні п'ять днів його змінив "Азов". В активі відбитий броньовик і п'ять спокійних днів для Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
За словами Семенченко, втрат серед особового складу немає: "Всі живі і здорові!".
Як повідомляв УНІАН, раніше батальйон "Донбас" ввів додаткові підрозділи в Широкине. 22 квітня батальйон планово змінив "Азов" на позиціях в селищі Широкине.
Як відомо, у селі Широкиному поблизу Маріуполя фіксується найбільше порушень режиму припинення вогню.
Так як контроль за даним населеним пунктом відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.
Батальон "Донбасс" вышел из Широкино. На следующие пять дней его сменил "Азов". В активе отбитый броневик и пять спокойн...Posted by Семен Семенченко on 17 Май 2015 г.