Батальйон "Донбас" залишив бойові позиції в Широкиному - Семенченко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, екс-командир батальйону Семен Семенченко.

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"Батальйон "Донбас" вийшов з Широкиного. На наступні п'ять днів його змінив "Азов". В активі відбитий броньовик і п'ять спокійних днів для Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

За словами Семенченко, втрат серед особового складу немає: "Всі живі і здорові!".

Як повідомляв УНІАН, раніше батальйон "Донбас" ввів додаткові підрозділи в Широкине. 22 квітня батальйон планово змінив "Азов" на позиціях в селищі Широкине.

Як відомо, у селі Широкиному поблизу Маріуполя фіксується найбільше порушень режиму припинення вогню.

Так як контроль за даним населеним пунктом відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.