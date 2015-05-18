В інтернеті з'явилось відео, як бойовики обшукують автомобілі ОБСЄ

Відповідне відео, яке зняв один з бойовиків, опубліковане на YouTube-каналі "АTO-WAROnDonbass", передає 5 канал.

На записі видно як спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі змушені виправдовуватися і пояснювати озброєним терористам, куди і з якою метою вони рухаються.

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Один зі спостерігачів говорить бойовикам, що їм не дозволяють проїхати до кордону, щоб поміняти автомобіль.

На що терорист, який проводить огляд, відповідає: "Тепер ми знаємо ваш напрям. Якби ви одразу показали, куди вам треба, ми б вас одразу відправили, а так ви катаєтесь туди-сюди - шороху тільки наводите".

Нагадаємо, представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у своєму останньому звіті повідомили, що бойовики тероистичної організації "ЛНР" заборонили ОБСЄ перебувати в двокілометровій прикордонній зоні поблизу РФ.