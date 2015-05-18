Силам АТО вдалося відбити атаки бойовиків в районі Троїцького та на приморському напрямку - Тимчук

В районі Троїцького терористи на трьох БМП-2 при підтримці АГС-17 атакували позиції одного їх опорних пунктів українських військ.

Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"За допомогою вогню великокаліберних кулеметів бойовики намагалися перешкодити виходу на вогневі позиції українських розрахунків протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для протидії атакуючій тактичній групі бойовиків. Після відкриття вогню у відповідь бронегруппа терористів оперативно відійшла за свій лівий фланг", - йдеться у повідомленні.

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Також фіксується активність бронегрупп російсько-терористичних військ між н. п. Мар'їнка та Шуми.

На приморському напрямку, між н. п. Чермалик та Павлопіль, зафіксовано бій між передовими підрозділами українських військ і піхотної групою терористів. Бойовики намагалися вибити українських бійців з займаної позиції. Вогнем зі стрілецької зброї напад було відбито.

В районі н. п. Світлодарськ, Кримське, Донецьке і Щастя фіксувалися короткі перестрілки, обумовлені тактичним переміщенням (перегрупуванням) протиборчих сил і засобів на передньому краї, а також діями ДРГ та рейдуючих груп.