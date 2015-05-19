У Генштабі повідомили, що затриманих ГРУшників не обмінюватимуть

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"Ці хлопці не є військовополоненими, тому що той правовий статус, в якому перебуває нині наша країна… за цих умов ми не можемо визнати їх військовополоненими. Але вони є терористами, які здійснили злочин, тому що вони вбили військовослужбовця-учасника АТО. Тому саме таке завдання мають відповідні уповноважені слідчі, щоб встановити ступінь причетності кожного з них до вбивства українських військових", - розповів він.

У СБУ сьогодні заявили, що судитимуть полонених ГРУшників за тероризм.

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Раніше Владислав Селезньов підтвердив належність затриманих військових російському ГРУ.

Москва ж назвала своїх ГРУшників "колишніми", вимагає припинити їхні "тортури" та звільнити.

Нагадаємо, що 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецпризначенців зі складу диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.