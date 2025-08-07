При цьому овоч все одно на 69% дорожчий, ніж минулого року

Ціни на помідори в Україні продовжують дешевшати на тлі того, що помірна погода дозволила аграріям пришвидшити темпи збору овоча.

Як вказують аналітики проекту EastFruit, тепличні томати зараз відпускають за 40-55 грн/кг. В порівнянні з кінцем минулого тижня ціна знизилася в середньому на 12%.

Водночас грунтові помідори українці беруть неохоче. Покупців часто не влаштовує якість товару та його зовнішній вигляд, бо рослини сильно страждають через надмірну спеку та посуху.

Крім того, великим попитом овоч на ринках не користується ще й через те, що рік тому даний продукт продавали на 69% дешевше, ніж зараз – українці просто не звикли до такої великої ціни. Аграрії, в свою чергу, пояснюють її тим, що помідорів зараз в Україні вирощують значно менше.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Тепличні помідори в АТБ продають по ціні 70 гривні за кілограм.

Рожеві томати тут трохи дорожче - 80 грн/кг зі знижкою.

В Сільпо грунтові томати можна знайти по ціні 90 грн/кг.

У Novus рожевий помідор можна придбати за 70 грн/кг, але з суттєвою знижкою.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Варто відзначити, що тенденція здешевшання багатьох видів овочів та фруктів в порівнянні з минулим тижнем зберігається. Водночас вони все рівно набагато дорожчі, ніж були торік. Так, п’ятий тиждень поспіль дешевшає слива. Також знижуються ціни на лохину.

А от з огірками все навпаки – попит на них, на відміну від помідорів, хороший. При цьому продаються вони в середньому на 15% дешевше, ніж у перших числах серпня минулого року.

