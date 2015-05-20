Волонтери збирають кошти на тепловізори далекої дії, що бачать "бурятів" за 3 кілометри, а їхні танки - за 6
15:45, 20 травня 2015Війна
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Волонтери групи "Повернись живим" оголосили про збір коштів на тепловізори, які дозволяють бачити ворога на далекій відстані.
Донецький аеропорт уночі / Кадр з відео youtube
Як повідомляється на сторінці групи в Facebook, волонтери хочуть оснастити тюнінгованими тепловізорами Pulsar HD19s з додатковим об'єктивом з германієвих лінз з фокусною відстанню 100 міліметрів та підвищеною світлосилою.
Читайте такожАрмії потрібні очі: 11 каналів будуть безкоштовно транслювати знятий волонтерами соціальний роликТакі прилади, за словами волонтерів, дозволяють в рази збільшити ефективність захисту українських позицій та втрати ворога.
Вартість приладу складає 5500 доларів (2400 тепловізор, 3000 об'єктив, 100 поставка).
Это Горловка, она оккупирована сепаратистами. Из нее обстреляли «Смерчами» Краматорск. Сейчас в ней десятки российских т...Posted by Повернись живим on Wednesday, May 20, 2015
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