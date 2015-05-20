Волонтери збирають кошти на тепловізори далекої дії, що бачать "бурятів" за 3 кілометри, а їхні танки - за 6

Як повідомляється на сторінці групи в Facebook, волонтери хочуть оснастити тюнінгованими тепловізорами Pulsar HD19s з додатковим об'єктивом з германієвих лінз з фокусною відстанню 100 міліметрів та підвищеною світлосилою.

Читайте такожАрмії потрібні очі: 11 каналів будуть безкоштовно транслювати знятий волонтерами соціальний роликТакі прилади, за словами волонтерів, дозволяють в рази збільшити ефективність захисту українських позицій та втрати ворога.

Вартість приладу складає 5500 доларів (2400 тепловізор, 3000 об'єктив, 100 поставка).