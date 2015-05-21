В штабі АТО підтвердили використання бойовиками фосфорних бомб

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, пише Еспресо.TV.

За словами Лисенка, бойовики часто використовують фосфорні боєприпаси під час провокацій на лінії розмежування

"У нас є багато інформації, в тому числі і зафіксованої, про те, що саме на лінії розмежування бойовики під час своїх провокацій часто використовують боєприпаси, які не є стандартними. Дійсно, є інформація про використання боєприпасів, бомб, а саме снарядів, тому що бомби це те, що використовується з повітря, а снаряди артилерією", - повідомив Лисенко.

Читайте такожУкраїнська армія заявляє про використання бойовиками фосфорних боєприпасів – ОБСЄ

Також Лисенко підтвердив інформацію про те, що бойовики обстрілювали Піски фосфорними бомбами, в селищі горіли будинки.

Нагадаємо, сьогодні місія ОБСЄ заявила, що, можливо, бойовики обстрілюють українську сторону фосфорними бомбами.