Посольство Росії не отримало від Києва відповіді щодо зустрічі з затриманими спецназівцями РФ

19:38, 20 травня 2015
Війна
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Посольство РФ в Україні очікує від української сторони відповіді щодо зустрічі консула з затриманими 16 травня російськими спецназівцями.

UNIAN

Про це 20 травня сказав прес-аташе посольства РФ в Україні Олег Гришин, повідомляє ТАСС.

"Посольство РФ в Україні поки що не отримало відповіді від української сторони на запит про зустріч консула з утримуваними російськими громадянами", - сказав Гришин.

Нагадаємо, раніше російське посольство в Україні зажадало зустрічі консульських співробітників із затриманими 16 травня військовослужбовцями Александровим і Єрофєєвим.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.

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