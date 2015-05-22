Російський спецназівець подасть апеляцію на рішення суду про свій арешт - адвокат

Один із затриманих на Луганщині російських спецназівців ГРУ Олександр Александров, якого суд заарештував на два місяці, має намір подавати апеляцію.

Про це повідомляє ТСН.

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За рішенням суду російський військовий буде перебувати під вартою до 19 липня. До одужання військового залишать у лікарні, потім його переведуть у СІЗО СБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що сержанта російського спецназу Олександра Александрова, якого сили АТО затримали 16 травня під містом Щастя, суд заарештував до 19 липня.