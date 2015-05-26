"Комісія" з Москви довела до істерики бойовиків "ЛНР" через полонених російських військових - СБУ

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Як повідомляють джерела Служби безпеки України, в т. зв. "ЛНР", у тамтешніх бойовиків сталася істерика, бо з Москви декілька днів тому приїжджала "серьезная правительственная комиссия по расследованию обстоятельств попадания в плен двух ГРУшников", - відзначив він.

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Лубківський зауважив, що "московські куратори на місці шукали серед бойовиків найтолковіших для доповіді московським гостям".

"Кажуть, "тягали" на розмови і командирів козачого гвардійського батальйону "ЛНР", які в день сутички стояли поруч, за те, що не надали спецназу ГРУ підтримку і допустили їхнє захоплення", - повідомив він і додав, що "розбиралися серйозно, з наслідками".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.