За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, 12 поранені
12:59, 26 травня 2015Війна
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За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, 12 зазнали поранень.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 12 зазнали поранень.
«Найбільші втрати сили АТО понесли в передмістях Первомайська», - додав Лисенко.
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