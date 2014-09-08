НАТО: Співпраця з РФ проблематична, доки Кремль порушує міжнародні зобов'язання

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це під час відео-мосту Брюссель-Москва сказав заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

«Росія наразі не може виступати як активний учасник контактної мережі НАТО-Росія. З урахуванням агресії, зміни кордонів України силоміць нам довелося відмінити наші зусилля з розвитку співпраці з Росією, яка продовжувалася доволі успішно останнім часом", - сказав він.Читайте такожНАТО засуджує інтервенцію Росії в Україну та підтримує санкції проти Москви - декларація

За словами Вершбоу, практичної співпраці між НАТО і Росією не буде доти, доки Кремль не почне дотримуватись узятих на себе міжнародних зобов'язань.

«Звичайно, нам не бажані такі зміни у відносинах з Росією, але доки Росія не почне дотримуватись своїх міжнародних зобов'язань, я боюся, що з налагодженням контактів (з Росією) проблеми продовжуватимуться», - відзначив він і додав, що політичні контакти продовжуватимуться.

«Ми кілька місяців тому ухвалили рішення про призупинення практичної співпраці з Росією, але ми при цьому наголосили, що продовжуватимемо політичні контакти, діалог. На даний момент у нас немає планів проведення Ради Росія-НАТО. Вона може відбутися в майбутньому, але я дуже скептично ставлюся до необхідності його проведення, - сказав він.

Вершбоу наголосив, що російські війська постійно перетинають кордон з Україною в один чи інший бік.