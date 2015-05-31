Місія ОБСЄ заявила про чергові порушення Мінських угод бойовиками "ДНР"

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ інформують, що під час відвідин ними майданчиків для зберігання важких озброєнь не були виявлені десятки одиниць великокаліберної артилерії.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 29 травня, опублікований у суботу.

На майданчиках, які належать "ЛНР" спостерігачі Місії недорахувалися 9 РСЗВ "Град", а на майданчиках "ДНР" - 6 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 2 гаубиць Д-30. Представники "ДНР" пояснили спостерігачам, що гаубиці Д-30 були переведені в район на південь від Тернового. У СММ ОБСЄ зазначили, що таке переміщення важкої техніки є порушенням Мінських угод.

Із майданчиків ЗСУ пропали 7 буксируваних гаубиць "Мста-Б" і 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Читайте такожУкраїнська армія заявляє про використання бойовиками фосфорних боєприпасів – ОБСЄ Також у Місії зазначили, що їхня робота була обмежена "третіми особами", а також із міркувань безпеки. Так, СММ, як і раніше, не відвідує н.п. Широкине (поблизу Маріуполя) з міркувань безпеки.

Крім цього, в районі донецького аеропорту СММ фіксує "постійне зростання числа порушень режиму припинення вогню, і згідно з їх спостереженнями, тільки за 7 годин роботи Місії в цьому районі 29 травня спостерігачі чули в цілому 179 вибухів, більшість з яких кваліфікували як мінометні міни.