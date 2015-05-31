Ситуація в зоні проведення АТО продовжує залишатись напруженою – прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«Населений пункт Щастя, що на Луганщині, російські найманці обстріляли з стрілецької зброї.

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На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська вели вогонь по Пісках та Опитному. Били з 120-мм мінометів та станкового протитанкового гранатомету. По населеному пункту Мар'інка терористи вели вогонь з стрілецької зброї». В повідомленні також зазначається, що поруч з селом Славне військовослужбовці ЗСУ відбили напад диверсійної розвідувальної групи противника.

По населеному пункту Широка Балка, що на Артемівському напрямку бандити стріляли з стрілецької зброї. Крім того, тут працював ворожий снайпер.

Бойовики продовжували обстрілювати Широкине, що на Маріупольському напрямку. «Били з 120-мм та 82-мм мінометів. Також російські терористи вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї», - говориться в повідомленні.

А також прес-центр АТО підкреслює, що безпілотні літальні апарати загарбників з 06.00 години ранку були зафіксовані у небі за напрямками населених пунктів Брянка - Попасне та Золоте – Попасне.