У Широкіно сили АТО взяли в полон російського найманця (відео з полоненим)

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив командир 8-ї роти ДУК "Правий сектор" з позивним "Червень".

В документах значиться, що полонений є водієм-механіком військової частини, воює в Широкіно і є мешканцем Ставропольського краю.

"Ведучи розвідувальні дії на лінії розмежування, ми взяли в Широкіно в полон військовослужбовця РФ. У нього виявився військовий квиток та паспорт "ДНР". Зараз проводяться слідчі дії", - сказав він.

Читайте такожБойовики заблокували останній пункт пропуску на окуповані території ЛуганщиниЗараз російський військовополонений знаходиться в розташуванні "Правого сектора". "Будь-яке рішення по переміщенню затриманого військового буде приймати Ярош", - повідомив "Червень".

Між тим, за його словами, з боку бойовиків не було жодних заяв чи прохань звільнити даного полоненого. "Такого рівня люди для бойовиків не мають ніякого значення. Вони його не раз били, не могли поділити між собою зарплату й крадені кольорові метали", - уточнив командир 8-роти.

Читайте такожБойовики за день 65 раз обстріляли українських військовихПізніше, Олена Білозерська на своїй сторінці в Facebook опублікувала відео з допитом полонених бойовика "ДНР".

"Зазвичай, люди в полоні замість правди говорять те, що від них хочуть почути. Але цей справив на мене дивне враження, що говорить щиро і і без примусу", - зазначає Білозерська.

13 червня 2015 р. бійці 8-ї окремої роті "Аратта" ДУК "Правий сектор" під час виконання бойового завдання узяли в полон ... Posted by Олена Білозерська on Sunday, June 14, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що українські бійці під Мар'їнкою взяли в полон пораненого солдата Російської Федерації.