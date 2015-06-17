У СБУ розслідують майже 5 тисяч справ щодо загроз держбезпеці

Про це заявив керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, передає ЛІГАБізнесІнформ.

У першу чергу, як стверджує Вовк, ці справи пов'язані з подіями на сході України.

При цьому він зазначив, що, згідно з даними СБУ, в майбутньому для дестабілізації ситуації в країні будуть задіяні різні інструменти.

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"Від роздачі сепаратистських листівок у різних містах України, вербування людей з різних верств суспільства – до спроб підривів будівель і викрадання людей", – стверджує Вовк.

Раніше сьогодні керівник Головного слідчого управління СБУ заявляв, що в Україні затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності 54 російські військові, 8 з них перебувають під вартою.