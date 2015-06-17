В Україні 54 російських військових притягнуто до кримінальної відповідальності - СБУ

Про це в інтерв'ю ЛІГАБізнесІнформ заявив начальник Головного слідчого управління Василь Вовк.

"54 таких громадян РФ. Вони самі це підтверджують. Вони притягнуті до кримінальної відповідальності. Хочу, щоб всі чітко розуміли, що це означає. Це оголошення підозри громадянину. У нас в цій частині числиться і Гіркін, і Козіцин, та інші громадяни Росії, яким оголошено про підозру заочно", - сказав він.

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Разом з тим, за його словами, 8 осіб перебувають під вартою.

"Під вартою перебувають 8 осіб - слідство веде СБУ і ще є 5 осіб, справи яких уже передано до суду. Тобто, всього - 13. 6 осіб вже засуджено на строки від 7 до 13 років", - уточнив Вовк.

Крім того, як зазначив начальник Головного слідчого управління, відкриті кримінальні провадження щодо голови Міноборони РФ Шойгу і глави прикордонної служби Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі повторюють позицію Москви, що ніяких російських військових на Донбасі немає.



