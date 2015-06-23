У сюжеті Lifenews один і той самий міст називали підірваним то ЗСУ, то "ополченням"
10:18, 23 червня 2015Війна
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Співробітників російського пропагандистського каналу вкотре спіймали на логічній суперечності.
Знищений міст / Кадр відео
У сюжеті про відкриття нового автомобільного мосту в Горлівці ведучий заявив, що старий міст був зруйнований українською армією, яка знищує інфраструктуру.
Напис аналогічного змісту у лівому нижньому куті екрана супроводжував увесь сюжет.
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